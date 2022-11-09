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Байден на год продлил антииранские санкции

Байден на год продлил антииранские санкции

Во вторник президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, который предусматривает сохранение действия американских санкций против страны, введенных в ноябре 1979 года.

"Я продляю на один год режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный исполнительным указом 12170", - говорится в письме президента, опубликованном Белым домом.

Действия Вашингтона связаны с необходимостью бороться с "экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, вызванной ситуацией в Иране", говорится в сообщении.

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