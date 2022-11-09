Вещи из резного камня представили в музее в Махачкале

9 ноя. 5:25

Новый зал, в котором представлены уникальные образцы искусства резьбы по камню, заработал в Национальном музее Дагестана имени Тахо-Годи, об этом рассказали в пресс-службе музея.

"Вниманию гостей представлен фрагмент опорного каменного столба одного из хунзахских домов. Различные детали архитектурного декора с каллиграфическими надписями, с растительным или геометрическим орнаментом. Тимпаны и оконные комплексы с опорными колоннами из села Кубачи, декорированные плиты с сюжетными композициями, фрагменты опорных колонн и консолей, изваяния культового или архитектурного назначения", - цитирует его ТАСС.

В музее добавили, что основную часть коллекции собрали в 1922-1924 годах советско-армянский востоковед, академик, руководивший Эрмитажем Иосиф Орбели и историк-кавказовед, этнограф, археолог Расул Магомедов.