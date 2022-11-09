Патрушев приехал в Иран

9 ноя. 1:05

Вечером 8 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Али Шамхани.

В рамках визита секретарь Совбеза РФ проведет ряд встреч с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана. На переговорах будет обсуждаться развитие двусторонних отношений и сотрудничество на международной арене.

В поездке Патрушева сопровождают чиновники из различных экономических ведомств России, передает агентство IRNA.