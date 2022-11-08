В США подтвердили возможность переговоров с Россией по СНВ-3

8 ноя. 23:55

США в скором времени собираются провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы согласились о проведении <...> встречи в ближайшем будущем", - цитирует его РИА Новости.

Прайс надеется, что диалог будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Он пояснил, что переговоры касаются лишь вопросов двусторонних отношений Москвы и Вашингтона по СНВ-3.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.