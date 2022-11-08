В США оценили совместное заявление глав МИД Азербайджана и Армении

8 ноя. 23:52

В США назвали очень позитивным знаком тот факт, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян согласовали на встрече в Вашингтоне совместное заявление. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Это означает, что страны могут договориться не только по вопросу совместного заявления, но и могут договориться по существу", - приводит его слова ТАСС.

Прайс также отметил, что главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении договорились активизировать переговоры и организовать новую встречу в ближайшие недели.