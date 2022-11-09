ОАЭ и Египет построят крупнейшую ветряную электростанцию

9 ноя. 7:00

Вчера "Вестник Кавказа" рассказывал, как Египет собирается использовать атомную энергию (См. Россия получила разрешение на строительство второго блока АЭС в Египте), а теперь стало известно, что Каир подписал с ОАЭ соглашение о разработке одного из крупнейших в мире наземных ветроэнергетических проектов.

Arab News сообщает, что меморандум о взаимопонимании был подписан между эмиратской компанией по возобновляемым источникам энергии Masdar вместе с ее совместным предприятием с главным разработчиком возобновляемых источников энергии в Египте Infinity и Hassan Allam Utilities.

Компания Masdar, инвестировавшая в портфель активов возобновляемой энергетики общей стоимостью более 20 миллиардов долларов и общей мощностью более 15 ГВт, заявила, что новый проект будет для нее самым крупным. "Благодаря этому соглашению о разработке нашего крупнейшего в истории проекта Masdar гордится тем, что поддерживает вклад в достижение целей Египта в области возобновляемой энергетики", - сказал генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи.

Соглашение было подписано на полях продолжающегося климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе. В следующем году конференция COP28 будет проходить в ОАЭ.

После завершения строительства ветроэлектростанция станет частью инициативы "Зеленого коридора" в Египте - сети для проектов в области возобновляемых источников энергии, которая направлена на то, чтобы к 2035 году возобновляемые источники энергии составляли 42% энергетического баланса страны.

Ветроэнергетический проект позволит Египту сэкономить около 5 миллиардов долларов на ежегодных расходах на природный газ.

Общая установленная мощность Египта составляла около 59,5 ГВт в 2019/2020 годах, говорится в годовом отчете управления страны по возобновляемым источникам энергии.

"Проект позволит стране сэкономить огромные объемы природного газа. Тем самым достигается экономический рост, сокращаются выбросы углерода и обеспечивается более широкий доступ к устойчивым источникам энергии", - Мохамед Мансур, председателя Infinity Power, совместного предприятия Masdar и Infinity, отметил в заявлении.

В апреле Masdar и Hassan Allam Utilities подписали два меморандума о взаимопонимании с египетскими государственными организациями. Документы предусматривают сотрудничество в разработке заводов по производству экологически чистого водорода мощностью 4 ГВт в экономической зоне Суэцкого канала и на Средиземноморском побережье.

В заявлении говорится, что на первом этапе этого проекта к 2026 году будет разработан и введен в эксплуатацию завод по производству зеленого водорода, способный производить 100 тысяч тонн электронного метанола в год для бункеровки в Суэцком канале.

Мощность электролизера может быть увеличена до 4 ГВт для производства 2,3 млн тонн зеленого аммиака на экспорт, а также для поставок зеленого водорода для местной промышленности к 2030 году.