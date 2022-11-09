Стамбульский аэропорт расширяется

Обе взлетно-посадочные полосы стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен на анатолийской стороне мегаполиса будут введены в эксплуатацию одновременно с 2024 года, заявил председатель Международной ассоциации воздушного транспорта, один из руководителей турецкого бюджетного перевозчика Pegasus Мехмет Нане.

Как отмечает турецкая "Сабах", после того, как вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту будет введена в эксплуатацию, начнутся ремонтные работы на первой. Две взлетно-посадочные полосы начнут функционировать в 2024 году. В июне генеральный директор аэропорта Сабиха Гёкчен Берк Албайрак заявил, что ожидает открытия новой взлетно-посадочной полосы в конце года или самое позднее в следующем году. А в сентябре 2022 года президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что надеется на завершение работ по второй взлетно-посадочной полосе в мае, а также на скорое строительство нового терминала.

Между тем, генеральный директор IATA Уилли Уолш, выступая на этом мероприятии, заявил, что проблемы, с которыми сталкиваются авиакомпании, являются более управляемыми, чем в 2020 году, хотя рост цен на реактивное топливо повлияет на спрос.

В настоящее время авиакомпании восстанавливаются после последствий COVID-19, но сталкиваются с новыми потрясениями, вызванными стремительной инфляцией и ростом цен на нефть. По данным IATA, в 2023 году авиакомпании смогут вернуться к прибыльности.

Аэропорт Сабиха Гёкчен, второй по загруженности аэропорт Турции после аэропорта Стамбула, расположенного на европейской стороне города, обслужил в общей сложности 11,4 млн внутренних и 11,2 млн международных пассажиров в период с января по сентябрь, согласно последним данным Главного управления государственных аэропортов. В то время как на внутренних маршрутах этот показатель снизился на 5%, на международных он почти удвоился.

За первые девять месяцев этого года более 70,1 млн пассажиров проехали через аэропорт Стамбула и аэропорт Сабиха Гёкчен. За этот период оба аэропорта обслужили 483327 самолетов, включая перелеты, что на 37% больше, чем в прошлом году.