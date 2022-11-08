Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ поздравила азербайджанский народ с Днем победы

8 ноя. 23:41

Бакинская и Азербайджанская епархия Русской православной церкви (РПЦ) поздравила азербайджанский народ с днем Победы в Отечественной войне Азербайджана.

"Радость наполняющую сердца мы разделяем с представителями всех религий и народов, проживающих в Азербайджане <…>. Восстановление территориальной целостности далось Азербайджану ценой многих жизней. Мы помним об этих людях и скорбим вместе с их близкими", - сказано в поздравлении.

В епархии отметили, что в этот день во всех православных храмах Азербайджана возносятся благодарственные молитвы Господу Богу о дарованной победе, которая дорога каждому жителю страны. "Молимся, чтобы на нашей древней земле всегда царил мир и благоденствие. С Праздником!", - говорится в сообщении.