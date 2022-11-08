Ян упал в рейтинге UFC

8 ноя. 22:56

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян опустился в рейтинге организации. Список опубликован на сайте промоушена.



Спортсмен потерял одну позицию и теперь расположился на третьей строчке, пропустив вперед грузинского бойца Мераба Двалишвили.

Чемпионом в весовой категории остается американец Алджамейн Стерлинг, рейтинг претендентов возглавляет его соотечественник Шон О'Мэлли.

В октябре Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей на турнире UFC 280 в Абу-Даби.