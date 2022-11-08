США и Россия могут в ноябре провести встречу по СНВ-3

8 ноя. 22:45

США и Россия могут в ближайшие несколько недель провести встречу в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, представители стран обсудят возобновление инспекций объектов с ядерным вооружением.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.