Шушу украсил салют в честь Дня победы (ВИДЕО)

8 ноя. 21:58

Вечером 8 ноября в Шуше состоялся праздничный салют в честь Дня победы в Отечественной войне Азербайджана.

Кадры праздничного мероприятия распространились в социальных сетях.

Напомним, 8 ноября 2020 года Ильхам Алиев официально объявил об освобождении города Шуша от оккупационных сил Армении, после чего началось бесконтрольное бегство захватчиков, и всего через сутки, в ночь с 9 на 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал капитуляцию. Битва за Шушу определила исход войны, и потому именно 8 ноября в Азербайджане отмечают День победы в Отечественной войне.