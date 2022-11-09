Россия в 2022 году серьезно нарастила производство игристых вин

9 ноя. 3:45

В России с начала года на 26,7% выросло производство игристых вин.

По данным Росалкогольрегулирования, Россия сохраняет первое место по темпам роста производства в виноделии: за десять месяцев 2022 года игристых вин было произведено 11,73 млн декалитров, плюс 26,7% в годовом выражении.

Также выросло производство других отечественных алкогольных напитков: водки - на 7,7% (67 млн декалитров), коньяка - на 14,7% (7,18 млн декалитров), тихих вин - на 9,1% (27 млн декалитров).

В январе-октябре винодельческие предприятия России нарастили производство до 51,8 млн декалитров - плюс 7,5%. Всего с начала года в стране произвели на 12% алкогольной продукции больше, чем год назад - 158,7 млн декалитров (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).