В посольстве Азербайджана в Москве отметили День Победы

8 ноября в Азербайджане отмечают День Победы. Два года назад в этот день освобождение от оккупации Шуши сыграло решающую роль в ходе 44-дневной войны. Сегодня День Победы с участием послов разных стран, высокопоставленных дипломатов, военных атташе, российских политологов, общественных деятелей, представителей азербайджанской диаспоры в России отметили и в посольстве Азербайджана в Москве.

Открывая вечер, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы процитировал общенационального лидера Гейдара Алиева, который в свое время говорил: ”Мы решим карабахский вопрос, но нужно время. Никто не может отнять у Азербайджана его земли. Наши оккупированные земли обязательно будут возвращены любой ценой”. "Сбылись пророческие слова великого лидера. Наверное, особая символичность в том, что эти пророческие слова провел в жизнь его сын Ильхам Алиев. Наша доблестная армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Ильхама Алиева, объединившись в железный кулак, продемонстрировала высокое боевое мастерство на поле боя и положила конец оккупации наших земель... Сегодня особый день для азербайджанского народа, поскольку он знаменует собой вторую годовщину великой Победы. 8 ноября имеет большое значение не только как день национальной гордости, он также знаменует собой историческую справедливость, торжество международного права, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики", - заявил Полад Бюльбюль оглы.

Он напомнил, что 8 ноября 2020 года было объявлено об освобождении города Шуша, который имеет большое духовное значение и символический смысл для каждого азербайджанца. "Освобождение моего родного города, являющегося венцом Карабаха, одна из уникальных операций в мировой военной истории. Эта победа была достигнута ценой жизни павших героев, отважных сыновей и дочерей нашей страны. Мы никогда не забудем их подвиг и память о них сохраним навеки в наших сердцах".

По словам посла Азербайджана в РФ, "в период почти 30-летней оккупации 20% территории страны Вооруженными силами Армении были совершены серьезные нарушения международного и гуманитарного права, включая военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, что привело к гибели десятков тысяч людей, этнической чистке на оккупированных территориях, а также разрушению и разграблению сотен городов и сел Азербайджана. Наряду с этим Армения намеренно и систематически уничтожала или присваивала культурное наследие азербайджанского народа, организовывала и проводила незаконные археологические раскопки, меняла географические названия, меняла имена города и топонимы. К сожалению, все международные усилия и предпринимаемые меры не привели к разрешению конфликта и освобождению оккупированных территорий нашей страны.

Международное сообщество оказалось неспособным принудить Армению отказаться от политики агрессии и выполнить требования четырех резолюций Совбеза ООН. Большое сожаление вызывает и тот факт, что за 28 лет своей деятельности Минская группа ОБСЕ демонстрировала двойные стандарты и показала свою полную недееспособность в решении конфликта. С 2016 года Армения с целью подрыва переговорного процесса по мирному урегулированию начала прибегать к политическим, военным провокациям, выдвигать ультиматумы о своих планах начать новую войну за новые территории. Словом, действия армянского руководства были направлены на обострение ситуации и срыв переговорного процесса.

Как результат этой политики, 27 сентября 2020 года Армения предприняла очередное широкомасштабное военное наступление против подразделений азербайджанских ВС, населенных пунктов и гражданской инфраструктуры. С целью отражения вооруженной агрессии Армении и обеспечения безопасности своего гражданского населения, Азербайджан в порядке осуществления своего неотъемлемого права на самооборону, в соответствии с Уставом ООН провел контрнаступательную операцию. Азербайджанская сторона действовала исключительно на свой суверенной территории в рамках международно признанных границ и в соответствии с международным гуманитарным правом.

Несмотря на то, что Армения позволила себе бомбить мирные города, находящиеся вдалеке от театра военных действий, Азербайджан проявил благородство и не стал бомбить населенные пункты Армении. В результате блестяще проведенной военной операции ВС Азербайджана в течение 44 дней были освобождены более 300 городов, поселков и сел Азербайджана. После взятия Шуши Армения была вынуждена подписать капитуляцию.

В ходе боевых действий Армения, пренебрегая нормами гуманитарного права, атаковала баллистическими ракетами и кассетными фосфорными боеприпасами, как с позиции оккупированных территорий, так, что и важно, с территории самой Армении мирные города Азербайджана. В результате был убит 101 азербайджанский мирный житель, включая детей и женщин. Более 400 гражданских лиц получили ранения.

Подписанное руководителями трех стран 10 ноября 2020 года заявление положило конец длившемуся три десятилетия конфликту между Арменией и Азербайджаном, создало возможность для установления долгосрочного мира и стабильности, безопасности, устойчивого экономического развития в регионе. Несмотря на тяжелые последствия оккупации Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета, территориальной целостности, а также неприкосновенности международно признанных границ, неоднократно выражал свою готовность начать переговоры по мирному договору между нашими странами. Азербайджанская сторона также предприняла усилия для начала процесса делимитации и демаркации государственных границ между нашими странами, разблокирования транспортных и коммуникационных связей в регионе".

"К сожалению, спустя два года после окончания войны мы в очередной раз убеждаемся в том, что Армения не желает мира. Она опять живет реваншистскими идеями, применяя практику имитации переговоров, и вместо добросовестного выполнения своих обязательств продолжает прибегать к провокациям, саботажу и не выводит свои вооруженные формирования с суверенной территории Азербайджана, продолжает минировать территории и тем самым создает новую угрозу стабильности и безопасности в регионе, - заявил Полад Бюльбюль оглы. - Армения обязана соблюдать взятые на себя обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года, уважать фундаментальные принципы международного права и понять, что нет другой альтернативы, кроме мирного развития региона… Азербайджан и впредь готов всеми доступными средствами дать отпор любым силам, претендующим на его исконные территории".

"После окончания 44-дневной войны Азербайджан объявил о своих планах по реабилитации и реконструкции, и реинтеграции затронутых конфликтом территорий. На освобожденных территориях начались полномасштабные строительные работы, реализуются амбициозные проекты, построены и заасфальтированы много километров новых дорог. В рекордно короткие сроки был построен и сдан в эксплуатацию новый международный аэропорт Физули. Недавно при участии президентов Азербайджана и Турции состоялось торжественное открытие еще одного аэропорта в Зангилане. Идет работа по восстановлению и реставрации религиозных исторических памятников архитектуры, разрушенных во время войны, - заявил посол. - На освобожденных территориях строятся новые города и села с применением новых методов градостроительства, на основе концепций ”умный город” и ”умное село”. Все это способствует обеспечению неотъемлемого права азербайджанцев – внутренне перемещенных лиц - на скорейшее безопасное и достойное возвращение на свои земли. Первые десятки семей уже вернулись во вновь построенное село Агалы Зангеланского района, которое было стерто с лица земли".

В комментарии для "Вестника Кавказа" Полад Бюльбюль оглы отметил: "Мы, анализируя прошедшие два года, еще раз хотим подтвердить, что Азербайджан привержен мирному решению всех оставшихся вопросов. Хотелось бы и от наших соседей получать такое же искреннее отношение к тем вопросам, которые сегодня стоят на повестке дня. Мы очень надеемся, что произойдет делимитация и демаркация границы, будет подписан мирный договор, потому что в это неспокойное время, в этот неспокойный XXI век конфликты на Южном Кавказе никому не нужны. Надо принять реальность, осознать действительность такой, какой она есть, садиться за стол и подписывать мирный договор. Надо сделать так, чтобы больше никогда не было вооруженных конфликтов".

Депутат Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Россия, юрист, правовед Низами Сафаров заявил, что годы оккупации были периодом геноцида, этнических чисток, военных преступлений, преступлений против человечности, вопиющих преступлений против культурного наследия азербайджанского народа. "Азербайджанская армия продемонстрировала высокую боевую выучку, беспримерный подвиг и героизм... Азербайджан придерживался дипломатического пути решения конфликта и полагал, что вопрос будет решен за столом переговоров. Мы в этом направлении очень рассчитывали на взаимодействие с международными организациями. Но, к сожалению, Минская группа ОБСЕ, которая имела мандат на урегулирование конфликта, практически не сделала ничего… В 2008 году в ООН обсуждался вопрос о положении на оккупированных азербайджанских территориях. К сожалению, сопредседатели Минской группы ОБСЕ проголосовали против этого документа, хотя в нем однозначно подтверждались международно-правовые принципы территориальной целостности и нерушимости границ", - заявил Низами Сафаров.

По его словам, Азербайджан блестяще реализовал требования четырех резолюций СБ ООН, одержав великую Победу, и сегодня основными задачами становятся заключение полномасштабного мирного договора, делимитация и демаркация границ, разминирование, налаживание мирной жизни в Карабахе: "В этом направлении Азербайджан делает всё необходимое для того, чтобы очень скоро на те земли, которые ранее находились под оккупацией, пришла мирная жизнь. Я хочу выразить свою полную уверенность в том, что это будет сделано в кратчайшие сроки".

Участник войны, сражавшийся за освобождение азербайджанских территорий, солдат Камал Гулузаде рассказал: "Мы каждый день с боями освобождали свои села и города. Не могу описать вам те чувства, которые я и мои товарищи по оружию чувствовали после каждого боя, ту гордость, то счастье, зная, что мы - первые азербайджанцы, которые наступили на эти земли после 30-летней оккупации. Но не могу описать также ту печаль и боль при виде руин, оставшихся от городов и сел, стертых с лица земли, мечетей, превращенных в свинарники. Это было целенаправленное уничтожение истории и культуры, а также издевательство над религией моего народа. Воля и решимость азербайджанского народа, современная армия, экономическая мощь и самое главное, единство армии, народа и власти, стали основными факторами, обеспечившими нашу Победу".

"Азербайджанский народ, воодушевленный богатой государственной и военной историей своих великих предков, написал очередную героическую летопись, доказав всему миру, что он народ-победитель, одержав историческую победу над врагом. Отечественная война - наша славная история. Ветераны и шехиды - наша гордость. Наш народ, наше государство всегда высоко ценят героизм своих мужественных детей и чтят память наших шехидов", - сказал Камал Гулузаде.

Политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью "Вестнику Кавказа" выразил свое отношение к празднованию Азербайджаном Дня Победы: "Он знаменует завершение Карабахской войны. Это блестящее военно-политическое событие, которое во многом определяет ход важнейших мировых процессов. Благодаря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который показал себя не только как государственный деятель, дипломат, политик, но и как полководец и военачальник, мы имеем сегодня эту блестящую победу, благодаря которой спустя 30 лет все освобожденные территории стали частью Азербайджана. Мы можем только поздравить наших азербайджанских друзей, весь азербайджанский народ с этим выдающимся военно-политическим событием".

Народный артист Азербайджана, оперный певец Эльчин Азизов сказал "Вестнику Кавказа", что ему сложно комментировать произошедшее два года назад: "Мы это до конца будем осознавать еще очень долго, каждый раз посещая освобожденные наши территории. Когда я впервые посетил Шушу после освобождения, ко мне пришло первое осознание того, что мы вернулись. А сегодня потрясающий день. Он возвращает нас на два года назад, когда сердце билось без остановки, когда осознание происходящего переполняло эмоциями. Этот новый день останется в истории Азербайджана. Это надо ценить, надо этим дорожить. Я каждый раз благодарю господина президента, наших доблестных воинов, шехидов за те эмоции, которые они нам подарили, за чувство возвращения домой".