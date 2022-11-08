Казахстан и Япония восстановят прямые рейсы

8 ноя. 22:02

Вопрос о возобновлении прямых рейсов между Казахстаном и Японией обсудили на встрече председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев и Чрезвычайный и Полномочный посол Японии Ямада Джун.

"Стороны с удовлетворением отметили созданную авиационными властями правовую базу для выполнения рейсов между двумя дружественными странами, а также 30-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Японией", - сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Казахстанская сторона выразила готовность и заинтересованность в возобновлении рейсов в Японию.