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Байден сообщил, чем опасна победа республиканцев

Байден сообщил, чем опасна победа республиканцев

Президент США Джо Байден считает, что победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс будет означать "ужасные два года" для его правления. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

"Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года", - поведал американский лидер.

В то же время он напомнил, что обладает правом вето. "Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето", - цитирует Байдена РИА Новости.
 
Напомним, 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. На них будут переизбраны палата представителей, треть сената и ряд губернаторов.

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