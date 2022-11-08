Байден сообщил, чем опасна победа республиканцев

8 ноя. 21:52

Президент США Джо Байден считает, что победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс будет означать "ужасные два года" для его правления. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

"Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года", - поведал американский лидер.



В то же время он напомнил, что обладает правом вето. "Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето", - цитирует Байдена РИА Новости.



Напомним, 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. На них будут переизбраны палата представителей, треть сената и ряд губернаторов.