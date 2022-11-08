Хоры и ансамбли со всей России приедут в Ставрополь на фестиваль-конкурс

8 ноя. 21:44

Артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Липецка, Астрахани и других городов России примут участие во Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей "Поет село родное" в Ставрополе.

Мероприятие откроется 10 ноября, передает "АиФ-Ставрополье". На Ставрополье оно проходит впервые. Ранее конкурс устраивался в разных регионах России, от Владивостока до Калининграда.

В программу входят мастер-классы, творческие лаборатории выдающихся мастеров российской народной фольклорной культуры.

Поучиться мастерству можно будет и у руководителя Государственного кубанского казачьего ансамбля "Криница" Владимира Капаева, который и возглавит жюри фестиваля.

Открытие состоится в зале Ставропольской краевой филармонии. Финал назначен на субботу, 12 ноября.

