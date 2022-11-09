Железноводск получит новый съезд с федеральной трассы

9 ноя. 0:05

К 2026 году в ставропольском Железноводске построят новую дорожную ветку с федеральной трассы Минеральные Воды – Кисловодск, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня есть только два способа попасть в Железноводск: западный и восточный въезд. Это создает большие неудобства как жителям, так и гостям города-курорта. Еще одна дорожная ветка с федеральной трассы Минеральные Воды - Кисловодск должна появиться к 2026 году", - рассказал глава курорта Евгений Бакулин, передает ТАСС. Сейчас разрабатывается проект по развитию ОЭЗ, куда включено создание дорожного полотна.