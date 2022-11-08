Посольство Ирана поздравило Азербайджан с Днем Победы

8 ноя. 21:21

Посольство Ирана опубликовало поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, который сегодня отмечает Азербайджан.

"Поздравляем государство и народ Азербайджанской Республики с Днем Победы и освобождением оккупированных территорий Азербайджанской Республики, являющихся часть исламского мира. Да возрадуются души шехидов", - говорится в поздравительном послании.

8 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил об освобождении культурной столицы республики – города Шуша – от оккупационных сил Армении. Этот день поставил точку в Карабахской войне, длившейся три десятилетия.