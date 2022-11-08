В Ингушетии будут выпускать лампы и детское питание

8 ноя. 21:06

В Ингушетии перезапустят два простаивающих предприятия, проинформировали в пресс-службе Минэкономразвития республики.

Уточняется, что будут перезапущен комбинат по производству детского питания и завод по производству светодиодных ламп. "Перечень предприятий составит 11 объектов, из которых до конца 2022 года планируется запустить комбинат детского питания и светодиодный завод", - сообщили в пресс-службе.

Также стало известно, что на увеличение мощности птицекомплекса "Южный" и завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест бренд" будут направлены дополнительные средства.