Эрдоган: Турция поддерживает членство Швеции в НАТО

8 ноя. 20:42

Турция поддерживает вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, состоявшейся 8 ноября в Анкаре.

При этом он подчеркнул, что ждет от Швеции конкретных шагов по выполнению мадридского меморандума о членстве в НАТО, который подписали ранее Турция, Финляндия и Швеция.

"Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО, который подписан тремя странами. Мы ждем от нее конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

По его словам, в первую очередь Турция ожидает, что Швеция устранит опасения, касающиеся вопросов противостояния организациям, которые Анкара считает террористическим. "Речь идет о противодействии террористическим Рабочей партии Курдистана (РПК), организации FETO, которые используют в своих целях демократическую атмосферу в Швеции", - пояснил Эрдоган.

Он также сообщил, что представители Турции, Финляндии и Швеции проведут очередную встречу в Стокгольме в конце ноября.