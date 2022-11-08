В Северной Осетии открыли центр для одаренных детей и молодежи "Вершина"

8 ноя. 19:59

Во Владикавказе состоялось открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Вершина". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Там также отметили, что благодаря созданию столь крупной образовательной площадки свои умения смогут единовременно развивать 250 учеников 5-11 классов.

Открытие центра состоялось в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Ожидается, что образовательные программы центра "Вершина" будут охватывать различные области развития способностей и талантов у детей и молодежи - "Искусство" (вокал, литературное творчество, хореография, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, медиатворчество и журналистика, инструментальное искусство), "Наука" (математика, физика, химия, робототехника и радиотехника, информатика, инженерно-техническое творчество, агропромышленные и биотехнологии, экология), "Спорт" (футбол, волейбол, баскетбол, единоборства, плавание, шахматы), передает ТАСС.

В пресс-службе также рассказали, что деятельность центра будет осуществляться в формате программ допобразования детей, проводимых на регулярной основе, круглогодичных профильных смен (по 60 человек), учебных сборов, а также в формате образовательных интенсивов, региональных этапов всероссийских олимпиад и конкурсов.