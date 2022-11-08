«Турция продолжит поддерживать Азербайджан»

8 ноя. 20:15

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая во вторник в Анкаре на конференции, посвященной второй годовщине победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года, заявил о том, что в период освобождения исторических земель Азербайджана от армянской оккупации, Турция оказала братской страны активную поддержку не только в политической, оборонной и общественной плоскостях, но и в информационной сфере.

Алтун отметил, что благодаря скоординированным шагам Турции и Азербайджана был минимизирован эффект от дезинформации, распространенной Арменией и армянским лобби, что позволило довести до мировой общественности реалии Южного Кавказа.

«Азербайджан и тюркский мир не забудут о преступлениях армян. Благодаря героизму сынов Азербайджана была восстановлена историческая справедливость. Турция и далее будет делать все возможное для поддержки Азербайджана, в том числе в информационной сфере. Карабах свободен и более никогда не будет под оккупацией!» - поставил акцент он.