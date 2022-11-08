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Путин: безработица в России находится на минимуме

Путин: безработица в России находится на минимуме

Президент России Владимир Путин сообщил о стабильном положении на рынке труда и минимальной безработице в стране.

"Текущая ситуация на рынке труда стабильная, безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал он в ходе совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Далее Путин отметил важность роста реальных зарплат на фоне снижения инфляции.

"Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее", - подчеркнул глава государства.

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