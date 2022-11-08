До конца года в Дагестане завершат капремонт в 100 многоквартирных домах

8 ноя. 19:36

В Дагестане до конца 2022 года завершится капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах общей площадью 254,28 тыс кв метров. Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

На это планируется потратить свыше 580 млн рублей, передает ТАСС.

"Таким образом, свои жилищные условия улучшат 11 280 жителей республики", - заявил глава Минстроя Залкип Залкипов, выступая на заседании оперштаба по развитию экономики республики под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.