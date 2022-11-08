МЭР: инфляция в России по итогам года составит около 12%

8 ноя. 18:58

Министерство экономического развития (МЭР) России ожидает, что по итогам 2022 года инфляция в России составит 12-12,4%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента по поддержке семей с детьми.

"У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года - 12,4%, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября, данные скоро будут, скорее всего, она даже будет чуть меньше - то есть точно не выше 12,4%", - приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что с 1 июня 2022 года власти проиндексировали пенсии и соцвыплаты на 10%.

Он также сообщил, что в бюджет 2023 года заложили дополнительную индексацию - еще 4,8%. "То есть речь идет о том, что мы гарантировано, в совокупности, индексация у нас превысит тот уровень инфляции, который есть", - заключил Решетников.