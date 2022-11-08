Группа грузинских военных отправилась в ЦАР

8 ноя. 18:56

В Центральнофриканскую республику (ЦАР) для выполнения военно-учебной миссии Европейского Союза (EUTM RCA) отправился взвод 10-й ротации Национальной гвардии оборонных сил Грузии. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Солдаты нацгвардии будут выполнять военно-учебную миссию в столице ЦАР Банги, на базе "Мпоко".

Их главной задачей будет обеспечение безопасности на базе, а также патрулирование и сопровождение.

Помимо Грузии, свои войска к миссии EUTM-RCA предоставили Франция, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Бразилия, Грузия, Сербия и Республика Северная Македония.