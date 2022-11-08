Ильхам Алиев надеется, что Армения снова не станет жертвой зарубежных кругов, которые смотрят на регион, как на игровую площадку

Вооруженные силы Азербайджана, освободившие два года назад от армянской оккупации Шушу, считающуюся неприступной крепостью, написали славную историю, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше по случаю Дня Победы.

Освобождая Шушу, азербайджанские военнослужащие, оснащенные только легким вооружением, шли на смерть за свою Родину: тогда во что бы то ни стало Азербайджану нужно было освободить город от оккупации. "Не только потому, что Шуша - это венец Карабаха, не только потому, что освобождение города Шуша, имеющего стратегическое расположение, решало исход войны. А еще и потому, что Шуша – это сердце азербайджанского народа, его жизнь, священное место для каждого азербайджанца", - заявил Ильхам Алиев, который за последние два года побывал в городе уже десять раз. Он напомнил, что азербайджанский спецназ подошел к Шуше, преодолев большое расстояние, пройдя через горы, леса, овраги, тропы, победив врага в кровавых боях. После этого, поднявшись по отвесным скалам, с легким оружием азербайджанские военные нанесли поражение врагу в уличных боях, в боях на городских улицах, рукопашных схватках и подняли в Шуше свой трехцветный флаг.

Все проживающие в Азербайджане народы шли на смерть за Карабах. Это – наша большая ценность

"В период оккупации официальная пропаганда Армении, медиа ресурсы их покровители пытались навязать всему миру, в том числе азербайджанскому народу, мысль о том, что Азербайджан никогда не сможет восстановить свою территориальную целостность военным путем. Достаточно посмотреть выступления представителей международных структур, должностных лиц стран, занимавшихся этим вопросом. Сколько раз они говорили, что этот конфликт не имеет военного решения. То есть, во-первых, нас пытались убедить. Во-вторых, нас пытались заставить отказаться от военного пути решения вопроса. Мы старались, чтобы вопрос был решен мирным путем, но видели, что тактика переговоров просто ведет к замораживанию вопроса и не могли бы согласиться с этим", - сказал президент Азербайджана.

Мы сами должны были оснастить нашу армию необходимым оружием и техникой. А для этого нужна была сильная экономика

"Когда Азербайджан обрел независимость, наше финансовое, экономическое положение было очень тяжелым. Поэтому создание сильной экономики рассматривалось как важный фактор в завоевании победы в войне, и мы сделали это. Мы живем за свой счет, не нуждаемся в чьей-либо помощи, ни от кого не зависим, сами строим свою жизнь в пределах своих возможностей и строим ее хорошо", - заявил Алиев.

Страна, вышедшая из столь тяжелой войны, в течение двух лет проводит на освобожденных землях широкомасштабную созидательную работу

Финансовый источник всех этих работ – бюджет Азербайджана. За эти два года он не получил ни от одной страны, ни от одной организации, ни от одного донора в качестве помощи ни одного маната. "Конечно, если кто-то захочет нам помочь, то мы не будем возражать, но нам никто не помогает и не поможет. Сильная экономика является основным фактором в армейском строительстве. Мы это сделали, полностью устранили экономическую зависимость", - заявил президент Азербайджана.

Если бы мы зависели от кого-то экономически, то не смогли бы с успехом завершить войну

В то же время Баку ставил перед собой задачу разоблачить оккупационную политику Армении. "Подконтрольные Армении международные медиа ресурсы, продавшиеся политики, их иностранные покровители, армянское лобби создали такое мнение, что Азербайджан является агрессором. Когда были оккупированы азербайджанские земли, некоторые страны ввели против нас санкции… Мы вели активную работу в международной плоскости. Ведущие международные организации – ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Совет Европы приняли постановления и резолюции, поддерживающие нашу позицию, то есть отражающие справедливость. Это была очень важная международная правовая основа… Девять стран-членов только Европейского Союза подписали декларации о стратегическом партнерстве с Азербайджаном", - заметил президент.

В течение 44 дней международный подход был позитивным. "Правда, некоторые проармянские страны, а также страны, имевшие тесные отношения с Арменией, пытались предпринять против нас политические шаги, но и они не дали никакого эффекта. Потому что мы за эти годы завоевали сильную международную поддержку. Мы были избраны председателем Движения неприсоединения. Наше председательство было утверждено единогласным решением. Единогласным решением наше председательство было продлено еще на год. А это – международный институт, объединяющий большую часть мирового сообщества. Членами этого института являются 120 стран. Мы наладили тесные связи с мусульманскими странами и сумели им объяснить, что Армения ведет агрессивную политику не только против нас, но и против всего мусульманского мира", - заявил Алиев.

Те, кто разрушает мечети, не могут быть друзьями мусульман

"Могут ли руководители мусульманских стран раскрывать объятия тем, кто разрушает мечети? Могут их обнимать и целовать? Это лицемерие, это предательство. Другого названия этому нет. Поэтому мы изолировали Армению от основных опор в мусульманском мире. Правда, не сумели сделать это полностью. Но в целом Армения была признана в мусульманском мире как страна, разрушающая, оскорбляющая мечети, и этого добились мы", - рассказал президент.

В Армении и сейчас поднимают голову реваншистские силы, не желающие мириться с результатами войны. По словам Алиева, "Армения не выполняет полностью Заявление от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои вооруженные силы из Карабаха, не предоставила нам Зангезурский коридор и периодически совершает против нас военные провокации. Конечно же, мы должны быть подготовленными и мы готовы. За последние два года наши вооруженные силы стали еще сильнее. И структурные реформы, и создание новых формирований, в то же время увеличение численности имеющихся формирований, оснащение оружием и боеприпасами, новой техникой находятся на высочайшем уровне. Нынешняя Азербайджанская армия сильнее, чем два года назад".

Армения не должна забывать уроки Второй Карабахской войны, они должны знать, что игра с огнем обойдется им дорого

"Даже события этого года – операция "Фаррух", операция "Возмездие", события, произошедшие на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, - все это должно стать уроком для Армении. Мы преподаем этот урок и надеемся, что они наконец это поймут, смиренно займутся своими внутренними делами, не будут зариться на наши земли, не будут зариться на Карабах. Карабах – наша земля. Российские миротворцы размещены там временно, в Заявлении от 10 ноября 2020 года срок их пребывания указан", - напомнил Ильхам Алиев. По его словам, в течение двух лет Азербайджан выполняет все обязательства, принятые в Заявлении от 10 ноября 2020 года, а Армения этого не делает: "Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и я еще раз хочу предупредить, что если это обязательство не будет выполнено, то Азербайджан предпримет необходимые шаги.

Зангезурский коридор – это обязательство Армении

"На протяжении двух лет мы не трогаем машины, которые ездят по Лачинской дороге из Армении в Карабах и обратном направлении. Мы взяли обязательство, выполняем его, свободное передвижение. Армения тоже взяла обязательство о том, чтобы между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой было транспортное сообщение. Два года прошло. Нет ни технико-экономического обоснования, никакого-либо движения, ни железной дороги, ни автомобильной дороги. До каких пор мы должны ждать?" – задается вопросом президент Азербайджана.

События 13-14 сентября произошли не на пустом месте

"Армения совершила очередную военную провокацию. Но и наш ответ был очень действенным. После операции на основных стратегических высотах в направлении армяно-азербайджанской границы разместились Вооруженные силы Азербайджана. Сегодня с этих стратегических высот мы видим города Гаракилься, Кафан, Горис, Истису. Мы находимся на берегу озера Бала Гёйча. Озеро Беюк Гёйча тоже перед нашими глазами. Эти реалии создали мы в ответ на военные провокации Армении, с другой стороны, чтобы застраховаться от будущих военных провокаций, потому что с указанных мною высот видно большинство постов Армении, и если там произойдет концентрация сил, то мы это увидим и немедленно примем меры", - пообещал Ильхам Алиев.

Он порекомендовал Армении выполнить все положения трехстороннего ноябрьского заявления 2020 года, быть искренней на мирных переговорах с Азербайджаном, не затягивать время, не ждать какого-то чуда. "Никто не придет и не будет воевать вместо них, а если и будет воевать, то вновь увидит перед собой азербайджанскую армию", - заявил президент Азербайджана, выразив надежду, что Армению снова не станет "жертвой кругов, которые сидят за рубежом и хотят смотреть на регион, как на игровую площадку".