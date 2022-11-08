ЦБ: восстановление экономики РФ займет больше времени, чем ожидалось ранее

8 ноя. 19:25

Восстановление российской экономики займет больше времени, чем ожидалось ранее, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"Спад ВВП в 2022 году будет меньше, но восстановление займет больше времени, чем ожидалось ранее", - следует из доклада.

Уточняется, что ранее регулятор улучшил прогноз по ВВП на 2022 год. Сокращение составит 3-3,5% против 4-6%, ожидавшихся ранее. "В то же время шоки предложения, вероятно, будут более растянутыми во времени", - указали в ЦБ РФ.

Далее отмечено, что в 2023 году российская экономика сократится на 1-4%, при этом в IV квартале будет наблюдаться небольшой рост, до 1,5% в годовом выражении (ранее ожидался рост в 1-2,5%).