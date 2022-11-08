Премьер Швеции заявил о готовности углублять сотрудничество с Турцией

8 ноя. 18:42

Швеция готова к углублению связей с Турцией. Об этом во время визита в Анкару заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Ранее сообщалось, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Анкару. В рамках поездки он побывал в мавзолее Мустафы Кемаля Ататюрка. Он возложил венок и почтил минутой молчания память Ататюрка, а затем проследовал в музейный комплекс, передает агентство Anadolu.

"Для меня большая честь посетить Турецкую Республику, основу которой Вы заложили около 100 лет назад. Фотографии от 1934 года, где на открытии посольства Швеции в Анкаре изображен Ататюрк с наследным принцем Густавом Адольфом, напоминают мне о продолжительности тесного взаимодействия между нашими странами", - написал Кристерссон в книге Почета.

Он также выразил надежду на то, что отношения Анкары и Стокгольма продолжат углубляться. "Хотелось бы рассчитывать на дальнейшее углубление отношений Швеции с прекрасной страной", - добавил шведский премьер.