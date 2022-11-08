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На Крымском мосту установили первый готовый пролет

На Крымском мосту установили первый готовый пролет

Установка первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту завершена в кратчайшие сроки, монтаж следующего запланирован на 11 ноября, проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее он говорил о том, что на готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.

"Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов», - сообщил он, добавив, что монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.

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