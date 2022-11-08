Дубай и Абу-Даби полностью сняли ковидные ограничения на въезд

8 ноя. 18:17

Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, информирует АТОР.

Сообщается, что путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Теперь для въезда понадобится только действующий загранпаспорт.

"Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.