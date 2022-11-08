В Грузии стартовал издательский форум

8 ноя. 23:05

Двенадцатый по счету Литературный форум-диалог, на который съехались литературные агенты и издатели из Франции, Финляндии, Швейцарии и Украины, проходит с 8 по 10 ноября в Тбилиси, информирует пресс-служба Дома писателей.

Цель форума – популяризация грузинской литературы за рубежом, продвижение переводческой деятельности и развитие грузинской издательской индустрии вцелом.

В этом году участниками форума в столице Грузии стали семь литературных агентов - беллетристика и нон-фикшн: Флора Морисе (La manufacture de livres), Фанни Моссьер (Éditions Noir sur Blanc), Мирьям Илвас (Schildts & Söderströms), Юсси Тиихонен ("Теос"), Майкл МакКоули ("Кальманн-Леви"), Алла Костовска (издательство "Комора"), Камилла Полиан (агентство Trames Lit).