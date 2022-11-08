Zara и Bershka вернутся в Россию, но…

8 ноя. 18:05

Группа компаний Daher Holding, которая покупает в России бизнес испанской fashion-группы Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и др.), будет работать в стране под собственными брендами, пишут «Известия» со ссылкой на холдинг.

Сообщается, что компания достигла первоначального соглашения, подлежащего одобрению российским правительством, о продаже Daher своего бизнеса в России.

Кроме того, отмечается, что сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, так как она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами.