Ильхам Алиев: Азербайджан никто не может напугать

8 ноя. 17:46

Азербайджан никто не может напугать, заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая 8 ноября на мероприятии в Шуше, организованном по случаю Дня победы.

"Наша армия проявила героизм, профессионализм и самоотверженность. Если понадобится, то мы еще раз продемонстрируем это и добьемся желаемого, это знают все, пусть это знают и те, кто проводят боевые учения в поддержку Армении на нашей границе. Нас никто не может напугать", - поведал глава государства.

Он подчеркнул, что Азербайджан никогда бы не начал Вторую Карабахскую войну, если бы кого-то боялся. "Каждый из нас шел на смерть, руководствуясь девизом: "Или свобода, или смерть!". Мы и сейчас готовы пойти на смерть, требуя соблюдения своих прав. Потому что все еще, несмотря на то, что война закончилась два года назад – есть тревожные моменты, и я хочу обратиться к армянскому народу и сказать свое слово. Они видят негативные последствия этих 30 лет оккупации. Сейчас они видят, что такое оккупация и потери. Мы просто ответили им, мы воевали на своей земле, изгнали агрессора со своей земли", - сказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что Ереван должен понять это, чтобы не стать во второй раз жертвой тех, кто сидит за границей и хочет рассматривать данный регион как площадку для игр. "Главное влияние, главное слово принадлежит здесь нам", - акцентировал внимание Ильхам Алиев.