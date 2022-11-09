Страны Ближнего Востока начали экспортировать вооружение

Страны Ближнего Востока и Северной Африки становятся заметными игроками в сфере производства вооружений и военной техники. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своей последнем докладе называет этот факт поворотным моментом для региона, который для наращивания военной мощи исторически полагался на внешние силы, такие как Россия и США.

Как пишет Middle East Eye, ссылаясь на доклад, Израиль сохранил десятое место в качестве основного экспортера оружия в регионе, а другими ключевыми производителями на Ближнем Востоке остаются Турция и Иран. Изменение ситуации на рынке торговли вооружениями на Ближнем Востоке происходит по мере того, как традиционные сверхдержавы подвергают пересмотру свои возможности и готовность продавать оружие за границу.

Некоторые американские конгрессмены, в том числе сенатор от штата Нью-Джерси, член Демократической партии Роберт Менендес, который возглавляет постоянный комитет по международным отношениям сената, выступили против продажи оружия Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Представители Демократической партии президента США Джо Байдена также ставят под сомнение целесообразность продажи военной техники Египту "в связи с нарушениями прав человека".

В связи с этим страны Ближнего Востока продолжают работать над укреплением своей оборонной промышленности. В марте исполнительный директор Саудовской военной промышленной компании (SAMI) Валид Абу Халед сообщил, что королевство намерено запустить производство собственных беспилотных летательных аппаратов, а также построить один из крупнейших в мире заводов по производству боеприпасов. В этой сфере Эр-Рияд сотрудничает с Китаем.

Даже Иордания, отраслевая структура военной промышленности которой пока не слишком развита по сравнению с соседними странами, экспортирует оружие. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, это государство занимало 25-е место среди крупнейших международных экспортеров оружия в период с 2017 по 2021 год, хотя в основном Иордания экспортировала такую подержанную технику, как военные вертолеты и бронетранспортеры.

Прагматичный подход некоторых государств региона также открывает возможности для расширения военного сотрудничества. Несмотря на то, что взгляды ОАЭ и Турции как на конфликт в Ливии, так и на более глобальные вопросы не совпадают, обе страны прилагают усилия для налаживания связей. В результате, в сентябре ОАЭ закупили у Анкары 20 боевых беспилотников Bayraktar TB2.