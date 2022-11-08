Москва встала в 9-балльных пробках

8 ноя. 17:43

Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 из 10 баллов: транспорт движется по улицам столицы медленнее обычного, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Так, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на ряде улиц в центре Москвы, в том числе на Тверской, Большой Лубянке, Мясницкой, Новом Арбате, а также на Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, на проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях и МКАД.