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Китай - главный драйвер мировой торговли

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол, в рамках которого была представлена коллективная монография "Мировая экономика в период больших потрясений" под редакцией научного руководителя Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессора Леонида ГРИГОРЬЕВА, заместителя декана по научной работе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра КУРДИНА и руководителя Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря МАКАРОВА.

Ученые попытались ответить на вопросы, связанные с актуальными проблемами мировой экономики.
 

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