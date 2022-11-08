Китай - главный драйвер мировой торговли

8 ноя. 17:33

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол, в рамках которого была представлена коллективная монография "Мировая экономика в период больших потрясений" под редакцией научного руководителя Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессора Леонида ГРИГОРЬЕВА, заместителя декана по научной работе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра КУРДИНА и руководителя Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря МАКАРОВА.



Ученые попытались ответить на вопросы, связанные с актуальными проблемами мировой экономики.

