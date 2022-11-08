Казахстану пообещали туманы и метели

8 ноя. 17:05

В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: возможен снег, на юге и юго-востоке - осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – низовая метель. В горных и предгорных районах Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Туманно будет на севере, востоке, в центре Западно- Казахстанской области, а ткже на севере Кызылординской области. В Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области прогнозируется низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.