Фуры не пускают на Военно-Грузинскую дорогу из-за ремонта

8 ноя. 16:42

Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге временно запрещено из-за ремонта дороги в Грузии, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ремонтом дорожного полотна на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 14:40 мск 8 ноября", - пояснили в управлении.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.