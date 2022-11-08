Узбекская бытовая техника будет продаваться на Wildberries

8 ноя. 16:34

Ассоциация "Узэлтехсаноат" ведет переговоры с российским ритейлером Wildberries по продвижению узбекской бытовой техники.

В Ташкенте состоялись переговоры председателя Ассоциации "Узэлтехсаноат" Мирзиеда Юнусова с основателем и генеральным директором онлайн-ритейлера Татьяной Бакальчук. Стороны обсудили организацию продаж через Wildberries техники и электроники, производимой в Узбекистане, продвижение узбекских брендов, а также поиск новых партнеров через ритейлера.

Бакальчук отметила, что бытовая техника, выпускаемая в Узбекистане по соотношению цены и качества конкурентоспособна на международных рынках. Она сообщила, что вскоре на Wildberries откроется специальная страница для узбекской бытовой техники. Российский интернет-магазин готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Узбекистаном.

Сегодня Wildberries присутствует на рынках России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, США, Франции, Италии, Испании, Польши, Словакии, Германии, Израиля, Молдовы.