Ильхам Алиев: Армения, как разрушитель мечетей, не может дружить с мусульманскими странами

8 ноя. 16:11

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Шуше по случаю 8 ноября - Дня Победы, заявил, что Ереван ведет агрессивную политику против всего исламского мира.

Также он подчеркнул, что дружба мусульманских стран с "разрушителями мечетей" является лицемерием и предательством.

"Армения ведет агрессивную политику не только против нас, но и против всего мусульманского мира. Это страна, разрушающая и оскорбляющая мусульманские святыни. Разрушители мечетей не могут поддерживать дружбу с мусульманскими странами. Это лицемерие, это предательство", - сказал глава государства.