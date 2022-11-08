В Грузии "Индекс хачапури" увеличился на 28,6%

8 ноя. 16:02

С начала 2022 года "Индекс хачапури" в Грузии вырос на 28,6%, следует из данных Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете (ISET Policy Institute).

"Индекса хачапури" основан на средней стоимости муки, сыра, молока и масла, а также стоимость электроэнергии и природного газа. В октябре он достиг 6,57 лари (около $2,4), во столько обойдется приготовление одного хачапури.

"Индекс хачапури" является аналогом "Индекса бигмака", который используется во многих странах мира в качестве индикатора валютных курсов и инфляции.

Отметим, что в России вместо индекса "Бигмака" в этом году запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом". Он рассчитывается на основе стоимости семи продуктов для завтрака: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.