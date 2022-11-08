Россия поможет Ирану построить трубопровод Рафсанджан-Мешхед

8 ноя. 15:56

Трубопровод для нефтепродуктов будет построен при поддержке российских компаний в Иране, об этом рассказал генеральный директор Sina Energy Gostar Holding, аффилированного с Фондом "Мустазафан", Мохаммад Зияр.

По его словам, соответствующий документ был подписан во время недавнего визита главы Миннефти Ирана Джавада Оуджи в Россию для сотрудничества в постройке нефтепровода Рафсанджан-Мешхед, или трубопровода "Табаш".

"Этот документ о сотрудничестве был подписан на заседании Совместной экономической комиссии Ирана и России между Sina Energy Gostar Holding и государственной компанией "Промсырьеимпорт", и на основании достигнутых договоренностей трубопровод "Табаш" будет строиться совместно этими двумя компаниями", - цитирует Зияра Mehr.

Он уточнил, что проект будет реализован в течение четырех лет на средства российской стороны.

Мощность трубопровода составит 150 тыс баррелей в сутки.