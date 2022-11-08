Анапу и Новороссийск связало междугороднее такси "Яндекс Go"

8 ноя. 15:39

Сервис "Яндекс Go" запустил междугороднее такси, с 8 ноября воспользоваться им могут жители Краснодарского края.

Специальный тариф введен на поездки между Анапой и Новороссийской, Ростовом-на-Дону и Шахтами, Уфой и Стерлитамаком, Уссурийском и Владивостоком. В будущем перевозчик увеличит количество междугородних направлений.

В тариф "Межгород" включены 10 минут бесплатного ожидания в пути для возможности сделать по дороге остановку. Междугородние заказы будут выполнять только водители с высоким рейтингом. Машину можно вызвать как заранее на конкретное время, так и на ближайшее время.