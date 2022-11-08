Выставку в Краснодаре посвятят коронавирусной пандемии

8 ноя. 15:33

Мультимедийная выставка Политехнического музея "Жизнь с вирусами" откроется в Краснодаре 1 декабря, сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

Мероприятие продлится до 8 января следующего года и будет посвящено ковидной пандемии и противостоянию новой угрозе.

Как отметили в ведомстве, выставка разработана при участии российских ученых. Экспозиция уже была показана на ВДНХ в Москве, которую посетили свыше 30 тыс человек.

"Помимо патогенов, вакцинации и иммунитета, выставка доступным языком рассказывает о великих ученых, которые изучали вирусы и находили способы с ними бороться", - сказал замдиректора по науке и образованию музея Константин Фурсов.