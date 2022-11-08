Эрдоган: программы для вхождения Турции в десятку ведущих экономик мира будут реализованы

8 ноя. 15:21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия автомобильного тоннеля Хасанкейф-Герджуш сообщил, что руководство страны прилагает все усилия для экономического развития всех регионов республики.

Турецкий лидер выразил признательность участкам инфраструктурного проекта, стоимость которого оценивается в 920 млн турецких лир. Также он напомнил, что прокладывание 1230-метрового тоннеля в провинции Батман продолжалось с 2019 года.

Эрдоган подчеркнул, что в последние годы антитурецкие круги предприняли множество усилий для предотвращения успехов Турции через раскручивание карты терроризма, насильственного захвата власти и ущерба экономике государства.

"Все они были предотвращены благодаря сплоченности нашего народа и властей. Вот почему сегодня, на фоне глобального кризиса, Турция обсуждает новые планы развития", - цитирует президента "Анадолу".

Президент отметил, что власти Турции продолжают шаги для вхождения страны в десятку ведущих экономик мира. Как заверил Эрдоган, этой цели служат программы, которые будут реализованы во втором столетии Турции.

"Конкретные результаты усилий правительства Турции по минимизации последствий мирового кризиса и достижению заявленных целей проявятся себя в большей мере с начала будущего года", - добавил он.