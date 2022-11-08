Самолет, летевший в Тбилиси, экстренно сел в Стамбуле

8 ноя. 15:18

Самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший рейсом Кишинев-Тбилиси, экстренно сел в Стамбуле из-за угрозы смерти пассажира.

"Во время полета экипаж обнаружил, что один из пассажиров не подает признаков жизни. Бортпроводники оказали ему первую медицинскую помощь, действовали оперативно. Командир взял на себя ответственность совершить экстренную посадку в аэропорту Стамбула", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

В Стамбуле медики оказали мужчине помощь, его самочувствие улучшилось.

Вскоре все пассажиры рейса были доставлены в Кишинев.