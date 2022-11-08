Минспорта и Минмолодежи объединили в Чечне

8 ноя. 15:04

Министерство спорта и министерство по делам молодежи Чечни слили в одно ведомство, его возглавил Иса Ибрагимов. Об этом написал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации ЧР Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

"Поздравляю Ису Ибрагимова с назначением на должность руководителя объединенного министерства спорта и молодежной политики Чеченской Республики", - обратился он.

Напомним, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике было разделено на два ведомства в прошлом году. Минмолодежи возглавил Иса Ибрагимов, министром по физической культуре и спорту был Валид Эдилов.