Генпрокурор РФ: подходы России и Турции к противодействию терроризму схожи

8 ноя. 14:54

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что отношения России и Турции позитивно влияют на конструктивное взаимодействие прокуратур двух государств, несмотря на политическую обстановку.

"Несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, отношения России и Турции успешно развиваются. Безусловно, в этом заслуга лидеров наших стран, поддерживающих тесные личные контакты на принципах взаимного уважения и доверия",- сказал он на встрече с турецким коллегой Бекиром Шахином, пишет РИА Новости.

Краснов отметил, что такой вектор двустороннего сотрудничества "оказывает позитивное влияние и на конструктивное взаимодействие прокурорских служб".

Также генпрокурор выделил схожесть российских и турецких подходов к противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия, наркотиков, нелегальной миграции, киберпреступлениям.

"Учитывая значительный опыт как российских, так и турецких прокуроров по поддержанию обвинения по таким делам в судах, мы заинтересованы во взаимном обмене лучшими практиками и наработками", - заключил Краснов.