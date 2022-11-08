Более дюжины стран хотят войти в БРИКС

8 ноя. 14:49

Минимум 12 стран хотели бы войти в состав БРИКС, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Российский дипломат констатировал большую востребованность БРИКС, которая объединяет Бразилию, РФ, Индию, Китай и ЮАР.

"Интерес к этому глобальному объединению весьма и весьма высок и продолжает расти. Это не только Алжир, Аргентина, Иран. На самом деле таких стран больше дюжины", - цитирует Лаврова ТАСС.

Министр пояснил, что участники БРИКС в скором времени уточнят критерии и принципы рассмотрения заявок на вступление, которые уже приходят в официальном порядке, и выразил надежду, что это не займет слишком много времени.